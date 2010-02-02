Швеція і Польща попросили Росію прибрати ядерну зброю з кордонів

Київ. 2 лютого. УНІАН. Міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав СІКОРСЬКИЙ і Карл БІЛЬДТ звернулися до США та Росії з проханням скоротити кількість ядерних озброєнь, розміщених на кордонах із Євросоюзом або на його території. Про це міністри розповіли в спільній статті в газеті The New York Times, передає Лента.ру.

Зокрема, Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ попросили Москву прибрати ядерну зброю з території Калінінградської області й Кольського півострова, де, за їхніми даними, знаходиться велика кількість боєголовок.

Голови міністерств закордонних справ Польщі та Швеції зазначили, що зусилля зі скорочення тактичних ядерних боєголовок, призначених для відбиття можливої загрози з боку Європи, повинні прийматися не лише Росією, але й США. На їхню думку, зусилля зі скорочення ядерних озброєнь повинні бути метою програми з повного їх знищення.

”З якого боку не подивися, ядерній зброї немає застосування на території Європи”, - заявили Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ й зазначили, що із загрозою, що йде від країн поза ЄС, Росія і США можуть справитися самостійно.

”Така зброя - небезпечний пережиток небезпечних часів, і вона не повинне загрожувати нашому майбутньому”, - йдеться в статті.

Тим часом, зазначає російський сайт, у січні 2010 року стало відомо про намір Польщі розмістити американську військову базу в місті Моронг, а не у Варшаві, як це передбачалося раніше. Моронг розташований за 60 кілометрів від кордону з Росією і за 100 кілометрів від Калінінграда. На базі буде розгорнуто американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ тоді звернувся до Польщі й НАТО з проханням роз`яснити ситуацію із ЗРК Patriot поблизу російського кордону, однак про реакцію у відповідь на звернення С.ЛАВРОВА не повідомлялося.

Раніше передбачалося, що Росія у відповідь на розгортання системи ПРО США в Європі розмістить у Калінінграді оперативно-тактичні ракетні комплекси ”Іскандер”, що здатні виступати як засіб доставки ядерної зброї. Після відмови Сполучених Штатів від ПРО було ухвалено рішення не розміщувати ”Іскандери” в Калінінграді.