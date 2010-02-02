У грудні-2009 ціни промвиробників трохи підросли в єврозоні

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. У грудні 2009 року ціни промислових виробників зросли порівняно з листопадом 2009 року на 0,1% в єврозоні та не змінилися в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У грудні-2009 порівняно з груднем-2008 ціни виробників знизились на 2,9% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27.

У грудні-2009 порівняно з листопадом-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики не змінилися в зоні євро та зросли на 0,1% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – знизились на 0,2% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,1% в обох зонах, ціни на товари тривалого використання та товари короткочасного споживання також зросли на 0,1% в обох зонах. Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у грудні-2009 порівняно з листопадом-2009 зареєстровано в Болгарії (0,9%), Швеції (0,8%), Литві (0,6%) та Латвії (0,5%). Найбільше зниження спостерігалося на Мальті (-0,7%) та в Данії (–0,6%).

У грудні-2009 порівняно з груднем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 2,3% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 5,6% в єврозоні та на 2,6% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 3,4% в єврозоні та на 2,9% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 2,3% в єврозоні та на 1,4% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,5% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27, капітальне майно подешевшало на 0,5% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

Зростання цін у грудні-2009 порівняно з груднем-2008 найбільше зростання зареєстроване в Греції (4,5%), Румунії (3,6%) та Великобританії (3,2%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Латвії (-10,1%), Мальті (-8,8%), Литві (-5,6%), Нідерландах (-5,5%), Німеччині (-5,2%) та Словаччині (-5,1%).

У листопаді-2009 порівняно з жовтнем-2009 ціни промислових виробників зросли на 0,2% в обох зонах.