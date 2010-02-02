Уряд хоче зрівняти у правах закордонних і звичайних українців

Київ. 2 лютого. УНІАН. Урядовий комітет з питань гуманітарної та соціальної політики сьогодні на засіданні під головуванням віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА рекомендував Кабінету міністрів схвалити проект закону ”Про внесення змін до Закону України ”Про правовий статус закордонних українців”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єра І.ВАСЮНИКА.

Зокрема, згідно із запропонованими змінами до закону, закордонні українці отримують право працювати на підприємствах, установах і організаціях на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Також пропонується надати закордонним українцям право користуватися медичною допомогою та здобувати вищу освіту в Україні на рівні з її громадянами.