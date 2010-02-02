Тимошенко обіцяє добиватися перегляду кордону з Румунією

Тернопіль. 2 лютого. УНІАН. Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє у разі перемоги на президентських виборах добиватися перегляду меж спірного кордону у Чорному морі між Україною та Румунією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час сьогоднішньої зустрічі з громадськістю Тернополя.

«Я не поділю реляцій, що все було добре і досягнуто стабільності та порозуміння у цьому питанні. Шельф Чорного моря – це наша економічна незалежність і наша політична незалежність, це міць і конкурентноздатність нашої держави. Тому я буду жорстко поводити роботу, щоб повернути справедливість. І те, що було несправедливо по відношенню до України, має бути переглянуто», – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила переконання, що у разі розробки шельфу Чорного моря Україна зможе забезпечити себе власною нафтою і газом на сотні років. «При глибокому бурінні – понад 2 тисячі метрів - ми зможемо добратися до тих потоків, які дадуть нам можливість з великої частини світу качати нафту і газ, так рельєф побудований. Це знають науковці та корпорації, які займаються видобутком нафти», – стверджує Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого 2009 року Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення, в якому відзначив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії під час делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії в Чорному морі під час делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Справа про делімітацію континентального шельфу та виключні економічні зони України й Румунії в Чорному морі була в суді за ініціативою Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що Зміїний є не островом, а скелею. Україна доводила, що Зміїний все ж таки є островом і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, за переконанням України, спірні території шельфу потрібно було розділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено в договорі про добросусідство та співпрацю між Україною та Румунією 1997 року.