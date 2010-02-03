Експерт з США: у випадку перемоги Януковича коаліцію у ВР змінять

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Американський стратег, засновник та президент Проекту для перехідних демократій Брюс ДЖЕКСОН очікує переформатування коаліції у Верховній Раді після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я думаю, що скоріш за все відбудеться зміна коаліції, ніж посилення існуючої коаліції. Очікувати, що Віктор ЮЩЕНКО з Юлією ТИМОШЕНКО знову “одружаться” – хибна позиція”, - сказав Б.ДЖЕКСОН.

Американський стратег також висловив думку про те, що у разі обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України, в Україні слід очікувати на певну політичну стабільність.

“Якщо подивитися на останні 5 років різних “бійок” між помаранчевими політиками, я думаю, що як висновок, політична стабільність – буде певною компенсацією”, - сказав Б.ДЖЕКСОН.

Він також звернув увагу на те, що значна частина виборців у першому турі голосували за нові обличчя в українській політиці, зокрема, за таких політиків, як Арсеній ЯЦЕНЮК та Сергій ТІГІПКО, що може свідчити про сподівання частини населення на покращення, у випадку, якщо вони стануть частиною коаліції. Водночас, зазначив стратег, ці політики поки не мають своїх фракцій у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого туру голосування 35,32% виборців підтримали В.ЯНУКОВИЧА, 25,05% - Ю.ТИМОШЕНКО, 13,05% - С.ТІГІПКА, 6,96% - А.ЯЦЕНЮКА, 5,45% - В.ЮЩЕНКА.

Другий тур виборів відбудеться 7 лютого.

Довідка УНІАН. Проект для перехідних демократій було створено в 2002 році з метою сприяння реформам в демократіях Європи, що виникли після 1989 року.