Підписання Ющенком змін до закону про вибори не означає підтримку Януковича

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ нового виборчого закону не свідчить про його однозначну підтримку лідера Партії регіонів, кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловила аналітик Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА.

Експерт закликала не керуватися «спрощеними схемами» і не робити далекосяжні висновки на основі окремих рішень, оскільки мотивація окремих політичних гравців в Україні може бути дуже різною.

«Війни в українських політичних елітах відбуваються на стількох багатьох рівнях, що часто, якщо хтось виступає проти когось одного, це не означає, що він підтримує другого», - сказала польський експерт.

А.ГУРСЬКА зауважила, що В.ЮЩЕНКО може мати багато різних причин для підписання цього закону.