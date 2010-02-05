До України з Іспанії екстрадовано учасника банди

Київ. 5 лютого. УНІАН. Рейсовим літаком Мадрид-Київ з Іспанії до України екстрадовано Федора ГОРБЕНКА (1967 р.н.), якого правоохоронні органи нашої держави розшукували за скоєння тяжких злочинів, передбачених ст.257 (бандитизм) та ч.4 ст.187 (розбійні напади в складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, за інформацією запорізького УБОЗ, Ф.ГОРБЕНКО обвинувачується в тому, що протягом 2001-2002 років у складі озброєної банди скоїв 6 особливо небезпечних злочинів. Всього ж на рахунку ОЗГ 12 епізодів злочинної діяльності, з яких 8 розбійних нападів. У 2003 році це бандугруповування було ліквідоване, затримано 11 його учасників. Під час обшуків у зловмисників вилучили 2 пістолети, 2 обрізи мисливських рушниць, посвідчення працівника міліції. Але тоді Ф.ГОРБЕНКУ вдалося втекти.

У лютому 2004 року суддя Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя виніс рішення про взяття під варту згаданого обвинуваченого, і його було оголошено в міждержавний розшук та внесено до спеціального обліку Генерального Секретаріату Інтерполу Blue card.

Нещодавно працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області встановили місце перебування розшукуваного, і, каналами Інтерполу було надіслане звернення до правоохоронних органів Іспанії з метою перевірки інформації щодо місця перебування розшукуваного на території цієї країни.

Після підтвердження оперативних даних у квітні 2009 року Ф.ГОРБЕНКО був затриманий іспанською поліцією та вчора ввечері екстрадований до України. Таким чином останній, 12-й учасник банди, заарештований.