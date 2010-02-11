У Литві новий міністр закордонних справ

Київ. 11 лютого. УНІАН. У парламенті Литви 11 лютого склав присягу новий міністр закордонних справ країни Аудронюс АЖУБАЛІС, повідомляє Delfi.lt. Таким чином, із сьогоднішнього дня він офіційно вступив на посаду.

А.АЖУБАЛІС здобув освіту журналіста. Він двічі обирався до парламенту Литви, до останнього часу керував у Сеймі комітетом у закордонних справах. Новий глава МЗС, як відзначає ІА REGNUM, володіє англійською і російською мовою.

Кажучи про свої зовнішньополітичні погляди, А.АЖУБАЛІС зазначив, що виступає за ”нормальні відносини з Росією”. Водночас він сказав, що в зовнішній політиці Литві не можна відмовлятися від європейських цінностей.

”Ми сильні, поки спираємося на основоположні цінності західної цивілізації. А спиратися лише на купівлю-продаж дуже небезпечно, - пояснив він. - В економічному плані ми невеликі, так що нас можна просто купити. Тому прагматичні відносини без цінностей в основі - правди, демократії, свободи, прав людини - загрожують великими неприємностями”.

Колишній міністр Вігаудас УШАЦКАС, нагадаємо, подав у відставку наприкінці січня. На його рішення, як вважається, вплинули напружені стосунки з Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ.