МЗС хоче до липня підписати ”дорожню карту” з ЄС про скасування віз

Київ. 15 лютого. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України висловлюють сподівання, що у першому півріччі 2010 року буде підписана «дорожня карта» стосовно скасування візового режиму з країнами – членами Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не виключаю, що під час перших візитів (після інавгурації новообраного Президента України – УНІАН) Україна підпише документи про дорожню карту», - заявив міністр.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що українському зовнішньополітичному відомству вдалося переконати абсолютну більшість євроскептиків щодо необхідності для України “дорожньої карти” з цього питання, тобто чіткого плану дій у процесі наближення до скасування візового режиму з Євросоюзом.

“І сьогодні я з оптимізмом дивлюся на те, що у першому півріччі ця “дорожня карта” буде підписана”, - висловив сподівання П.ПОРОШЕНКО.