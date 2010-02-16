ЄС розпочне діалог з прав людини з Молдовою
08:59, 16 лютого 2010Новини ЄС
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Засідання проходитимуть раз на рік
Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Європейський Союз вирішив розпочати діалог з прав людини з Молдовою.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було затверджено 15 лютого на засіданні Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС.
“Рада вирішила започаткувати діалог з прав людини з Республікою Молдова. Діалог має проводитися щонайменше раз на рік”, - написано у висновках Ради ЄС.
До проведення діалогу планується залучати представників громадянського суспільства Молдови, а також представників ООН, ОБСЄ, Ради Європи.
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