Росія відкриє військову базу в Абхзії

Москва. 17 лютого. УНІАН. РФ і Абхазія підписали угоду про розміщення російської військової бази на абхазькій території.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду між Росією і Абхазією підписали сьогодні в Кремлі Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент самопроголошеної Абхазії Сергій БАГАПШ.

«Сьогодні підписана угода про об`єднану російську військову базу в Абхазії. Цей документ повною мірою відповідає нашим уявленням про розвиток співпраці з Абхазією, відповідає нашим міжнародним зобов`язанням», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, ця угода закладає основу для розвитку Абхазії як самостійної держави.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що практично 200 років тому був підписаний Олександром І документ про прийняття під опіку Абхазького князівства.

Термін дії підписаного сьогодні документа - 49 років з можливістю його автоматичного продовження на 15-річні періоди.

Цей документ визначає порядок використання і функціонування бази, зокрема, спільно з озброєними силами Абхазії для захисту суверенітету і безпеки республіки, включаючи протидію міжнародним терористичним формуванням, умови використання земельних ділянок і іншого майна, а також статус особового складу бази і членів їх сімей.

У свою чергу, С.БАГАПШ подякував керівництву РФ за визнання незалежності.

За його словами, між РФ і Абхазією підписано вже 9 угод і зараз йде робота над 22 угодами. С.БАГАПШ запевнив, що Росія має в особі Абхазії дуже гарного союзника.

Як повідомляв УНІАН, керівництво РФ ухвалило рішення створити військові бази чисельністю по 3700 чоловік кожна в Абхазії і в Південній Осетії. Також розглядається питання про будівництво в Абхазії бази Військово-морських сил для кораблів Чорноморського флоту РФ.

ЄС заявив, що розглядатиме будівництво цих баз як порушення Росією угоди з Грузією про припинення вогню, яке було підписано в 2008 році після російський-грузинської війни.

Незалежність Абхазії визнали Росія, Нікарагуа і Венесуела і карликова держава Науру.