В Європі відзначають Масляну (фоторепортаж)

Брюссель. 18 лютого. УНІАН. В Європі цього тижня проходять традиційні карнавали на Масляну. Під час таких карнавалів, історія проведення таких тягнеться в далекі Середні віки, вулиці міст та містечок заповнює різного роду “нечисть”, що має викликати страх, однак викликає лише радість та сміх. Здавна такими карнавалами зустрічали весну і намагалися відігнати “нечисту силу”. Серед карнавалів є досить відомі, такі, як скажімо, карнавал у бельгійському місті Бінш , занесений до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Однак, незалежно від того, чи знають про якійсь карнавал в усьому світі, чи лише в одному окремо взятому місті, поєднують їх радість на обличчях, барвистість у костюмах і передчуття близької весни. І в цьому плані карнавал в німецькому Штутгарті, фоторепортаж з якого можна побачити нижче, нічим не відрізнявся від інших.