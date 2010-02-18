В Європі відзначають Масляну (фоторепортаж)
Карнавал у німецькому Штутгарті
Брюссель. 18 лютого. УНІАН. В Європі цього тижня проходять традиційні карнавали на Масляну. Під час таких карнавалів, історія проведення таких тягнеться в далекі Середні віки, вулиці міст та містечок заповнює різного роду “нечисть”, що має викликати страх, однак викликає лише радість та сміх. Здавна такими карнавалами зустрічали весну і намагалися відігнати “нечисту силу”. Серед карнавалів є досить відомі, такі, як скажімо, карнавал у бельгійському місті Бінш , занесений до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Однак, незалежно від того, чи знають про якійсь карнавал в усьому світі, чи лише в одному окремо взятому місті, поєднують їх радість на обличчях, барвистість у костюмах і передчуття близької весни. І в цьому плані карнавал в німецькому Штутгарті, фоторепортаж з якого можна побачити нижче, нічим не відрізнявся від інших.
|Що за свято без музики?
|33 богатиря з барабанами...
|І стильним “тату” на обличчях
|Маленькі глядачі теж підготували до карнавалу...
|Хтось розмалював себе, щоб бути схожим на казкові персонажі...
|А хтось і цілий костюм підготував
|На свято завітало ціле сімейство лісовиків разом з далекими родичами з сусідніх лісів...
|Маленький лісовичок втомився від далекої дороги
|Погляньте, які стильні навушники!
|Дівчата, здається, тільки-но повернулися з Бразилії
|Звичайним клоунам теж знайшлося місце у карнавальній колоні
|Тьотя-кінь радіє весні
Фото Юрія Пінського.
|Монах вирішив “обмити” свято прямо на місці
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