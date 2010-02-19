Дипломати ЄС обговорять ситуацію в Україні

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Рада зовнішніх справ Європейського Союзу на засіданні 22 лютого обговорить майбутні відносини з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело, близьке до керівництва ЄС.

«Це буде відкрита дискусія, яка, в першу чергу, зосередиться на питаннях майбутнього наших відносин», - сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що у ході обговорення, яке відбудеться під час обіду, міністри закордонних справ країн – членів ЄС планують обмінятися думками щодо свого бачення подальшого розвитку відносин з Україною, щодо можливих змін у зовнішній політиці України після президентських виборів, а також щодо майбутнього Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Співрозмовник агентства також зазначив, що особливу увагу міністри приділять питанню виходу України з економічної кризи і, зокрема, поновленню співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Віен також зазначив, що міністри не планують схвалювати ніякого формального документу щодо України за підсумками обговорення.

Представник ЄС не виключив можливих змін у порядку денному обговорення ситуації, зазначивши, що Європейський Союз уже звик до нестабільності в Україні.