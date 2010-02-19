Демченко став заступником міністра закордонних справ

Київ. 19 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО призначила колишнього керівника офісу Президента України Руслана ДЕМЧЕНКА заступником міністра закордонних справ України.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 17 лютого, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

Р.ДЕМЧЕНКО є фаховим дипломатом з 21-річним стажем роботи на дипломатичних посадах у центральному апараті МЗС, закордонних дипломатичних установах України (США, Туреччина, Сербія та Чорногорія), у Головній службі зовнішньої політики та Службі державного протоколу і церемоніалу Секретаріату Президента України. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.

У 2000-2003 рр. працював генеральним консулом України у Стамбулі, у 2003-2005 рр. – на посаді посла України в Сербії і Чорногорії.