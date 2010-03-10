Прем`єр Греції не виключає повторення глобльної кризи

Киев.10 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр Греції Георгіос ПАПАНДРЕУ вважає, що глибока фінансова криза, яку переживає його країна, може спровокувати нову глобальну фінансову кризу.

Про це глава грецького уряду заявив учора у Вашингтоні, де зустрічався з Президентом США Бараком ОБАМОЮ, передає «Німецька хвиля».

Величезна заборгованість Греції, яка становить приблизно 13% її ВВП, вже зараз негативно впливає на Європу, наголосив Г.ПАПАНДРЕУ. Це може викликати ”ефект доміно” у формі підвищення вартості кредитів для низки інших країн, які мають високі заборгованості.

”Якщо європейська криза розростеться, це може призвести до початку нової глобальної кризи, яка матиме такі ж тяжкі наслідки, як криза, яка два роки тому розпочалася в США”, - цитує слова грецького прем`єр агентство dpa.

У зв`язку з цим Г.ПАПАНДРЕУ закликав ЄС і США надати його країні підтримку в проведенні економічних реформ і в боротьбі проти боргової кризи. Він вимагає також ввести жорсткий контроль над світовими фінансовими ринками. За словами керівника уряду Греції, фінансова нестабільність у Європі загрожує також Сполученим Штатам. Слабкість єдиної європейської валюти євро веде до підвищення курсу американського долара, що, у свою чергу, тягне за собою зростання дефіциту держбюджету США.