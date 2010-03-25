Молдова хоче мати статус переговорника у врегулюванні Придністровського конфлікту

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Молдова хоче отримати статус учасника переговорів з розв’язання Придністровського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 24 березня прем’єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ.

“Україна, яка має кордони з Придністров’ям – частина процесу, Росія, яка не має кордонів – теж, а Молдова – ні”, - сказав він.

Молдовський прем’єр також зазначив, що його країна хотіла би бачити більшу участь Європейського Союзу у розв’язанні конфлікту.

У свою чергу комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ заявив про намір продовжувати роботу з врегулювання “замороженого” конфлікту. Він зазначив, що набуття чинності Лісабонською угодою відкриває для ЄС нові можливості.

“Я можу передбачити, що нові інструменти ЄС розширять можливості для розв’язання цієї проблеми”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, ескалація напруги почалася у Придністров’ї в 1989 році, коли в багатьох містах та районах почали проводитися референдуми про створення окремої Придністровської республіки. У березні 1992 році конфлікт переріс у збройні сутички між сторонами. Переговори про статус Придністров’я поновилися наприкінці 1992 року.

Сьогодні переговори найчастіше проводяться у форматі “5+2”, де Молдова та Придністров’я мають статус учасників конфлікту, Росія, Україна та ОБСЄ – статус учасників переговорного процесу, США та ЄС – статус спостерігачів.