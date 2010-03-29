У березні Індекс економічних очікувань зріс
18:12, 29 березня 2010Новини ЄС
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На 1,8 пункти в єврозоні та на 2,0 пункти в ЄС-27
Брюссель. 29 березня. УНІАН. У березні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зріс в єврозоні на 1,8 пункти порівняно з лютим – до 97,7 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 2,0 пункти – до 99,6 пункти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, зростання індексу в обох зонах пояснюється переважно зростанням рівня довіри в сфері промисловості, послуг, роздрібної торгівлі та будівництва. Разом з тим, рівень довіри серед споживачів залишився практично незмінним.
Зараз рівень Індексу економічних очікувань практично досяг свого середнього значення за всі роки його виміру, починаючи з 1985 року.
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