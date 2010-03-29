У березні Індекс економічних очікувань зріс

Брюссель. 29 березня. УНІАН. У березні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зріс в єврозоні на 1,8 пункти порівняно з лютим – до 97,7 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 2,0 пункти – до 99,6 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зростання індексу в обох зонах пояснюється переважно зростанням рівня довіри в сфері промисловості, послуг, роздрібної торгівлі та будівництва. Разом з тим, рівень довіри серед споживачів залишився практично незмінним.

Зараз рівень Індексу економічних очікувань практично досяг свого середнього значення за всі роки його виміру, починаючи з 1985 року.