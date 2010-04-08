Єврокомісія: переговори з Україною про нову угоду триватимуть ще рік

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Єврокомісія вважає за можливе завершити переговори про угоду про асоціацію з ЄС за рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 7 квітня заявив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

”Якщо українська сторона буде так само працювати, як в попередні три роки, маємо гарну надію в можливості завершити переговори про угоду про асоціацію протягом найближчих 12-ти місяців”, - сказав він.

За його словами, на сьогодні попередньо завершені переговори по 30 главах нової угоди, преамбулі, цілях та основних положеннях. Х.МІНГАРЕЛЛІ зазначив, що практично завершені переговори щодо політичної частини угоди, питань співпраці у сфері юстиції, свобод та безпеки та майже по 30 секторам економічної співпраці.

Разом з тим, за словами представника Єврокомісії, найскладнішими є переговори щодо торгівельної частини угоди, яка стосується створення зони вільної торгівлі. Так, 0 14-ти глав на сьогодні попередньо закриті лише три.

“Є дискусії, що стосуються досягнення нормативної схожості в таких областях, як санітарія, фітосанітарія, ветеринарія, щодо всіх технічних бар’єрів для торгівлі. Це, мабуть, області, в яких нам потрібно активно працювати в найближчі місяці”, - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Він також звернув увагу на те, що в другій половині 2009 року переговори були уповільнені внаслідок передвиборчої кампанії в Україні та посилення інтересів, в тому числі, окремих олігархів.

“Під час виборчої кампанії Україна запровадила кілька обмежуючих заходів в області зовнішньої торгівлі, при чому деякі з них суперечать зобов’язанням, взятим Україною в рамках СОТ. І це відповідно, ускладнило переговори про створення зони вільної торгівлі з нами”, - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.

Серед невирішених питань в політичній частині угоди, на сьогодні залишаються питання щодо перспективи членства України в ЄС, переходу до безвізового режиму та питання надання Євросоюзом гарантій територіальної цілісності та збереження суверенітету України.