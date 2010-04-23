Хмара вулканічного пилу залишила Європу
11:32, 23 квітня 2010Новини ЄС
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Авіасполучення від сьогодні відновиться повністю
Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Хмара вулканічного пилу практично залишила територію Європи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні Євроконтроль – організації з безпеки повітряного руху.
Зараз хмара розташувалася між Ісландією та північчю Шотландії. Євро контроль вважає, що від сьогодні повітряний рух поновиться в повному обсязі в Європі.
Польоти між Європою та США здійснюватимуться над хмарою попелу.
Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.
Авіаційний рух почав відновлюватися в Європі 20 квітня.
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