Хмара вулканічного пилу залишила Європу

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Хмара вулканічного пилу практично залишила територію Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні Євроконтроль – організації з безпеки повітряного руху.

Зараз хмара розташувалася між Ісландією та північчю Шотландії. Євро контроль вважає, що від сьогодні повітряний рух поновиться в повному обсязі в Європі.

Польоти між Європою та США здійснюватимуться над хмарою попелу.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Авіаційний рух почав відновлюватися в Європі 20 квітня.