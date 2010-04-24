Рада міністрів ЄС досягла згоди про SWIFT-угоду зі США

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС досягла політичної згоди щодо переговорів зі США про обмін фінансовою інформацією для боротьби з тероризмом, так звану SWIFT-угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 23 квітня на засіданні Ради в Брюсселі.

Рада також попросила Єврокомісію розпочати переговори, як тільки політична угода буде закріплена мандатом, затвердженим на одному із наступних засідань Ради ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Єврокомісія схвалила проект нового мандату на переговори з США про обмін інформацією про банківські трансакції.

Пропозиція передбачає провести переговори зі США про забезпечення захисту персональних даних при обміні фінансовою інформацією, а також – інформувати Європарламент про всі етапи переговорів.

Мандат передбачає, що фінансова інформація може надаватися лише в цілях протидії тероризму, а також заборону на передачу інформації третім країнам. Єврокомісія також пропонує обмежити термін зберігання інформації 5-ма роками.

11 лютого Європарламент не підтримав Тимчасову угоду зі США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян, так звану SWIFT-угоду.

30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-ма місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму. Після рішення Європарламенту документ втратив чинність.