Обсяг роздрібної торгівлі у березні в Європі не змінився

Брюссель. 5 травня. УНІАН. У березні 2010 року порівняно з лютим 2010 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) не змінився.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У березні-2010 порівняно з березнем-2009 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 0,

1% в єврозоні, але зріз на 0,3% в ЄС-27.

У березні 2010 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із лютим 2010 року зменшилася на 0,2% в єврозоні, але зросла на 0,3% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,1% в єврозоні, але зріс на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у березні-2010 порівняно із лютим-2010 було зафіксовано в Данії (5,5%), Литві (4,6%) та Румунії (3,7%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Португалії (-2,8%), Німеччині (-2,4%) та Болгарії (-1,0%).

У березні 2010 року порівняно з березнем 2009 року роздрібна торгівля продовольчими товарами зросла на 0,9% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27. Непродовольчий сектор не змінився в єврозоні та зріс на 1,4% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано у Фінляндії (7,4%), Данії (4,4%) та Швеції (2,8%). Найбільше зниження зареєстровано в Болгарії (-11,6%), Литві (-10,6%) та Латвії (-7,4%).

У лютому 2010 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з січнем 2010 року знизився на 0,2% в єврозоні та зріс на 0,3% в ЄС-27.