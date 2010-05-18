Депутати Європарламенту хочуть більше прозорості від хедж-фондів

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту виступає за посилення прозорості в роботі хедж-фондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті доповіді Жан-Поля ГОЗЕ (група народних партій, Франція), схваленій на засіданні Комітету 17 травня.

Текст, зокрема, передбачає більші вимоги до менеджерів альтернативних інвестиційних фондів щодо розкриття інформації. Так, передбачається, що менеджери повинні будуть повідомляти інвесторів про максимальний рівень боргового навантаження, а також загальну суму кредитів, що використовуються фондами. Крім того, керівники фондів повинні будуть повідомляти інформацію про свої попередні здобутки, а також про зміни зобов’язань фонду перед депозитаріями.

Менеджери також повинні будуть повідомляти компетентним органам влади інформацію щодо кредитів, що використовуються для кожного альтернативного інвестиційного фонду, щодо шляхів виплати та сум виплачуваних гонорарів керівникам.

Проект доповіді передбачає, що менеджери альтернативних інвестиційних фондів мають розробити спільну політику щодо оплати праці, яка ю не заохочувала менеджерів йти на надмірні ризики. При цьому, депутати вважають, що система оплати праці менеджерів має бути схожою на систему оплати праці банкірів.

Депутати також вважають, що альтернативні інвестиційні фонди походженням з третіх країн, можуть бути допущені до ринку ЄС тільки у тому випадку, коли їх менеджери візьмуть на себе зобов’язання дотримуватися директив ЄС. Крім того, до ринку ЄС, на думку членів комітету Європарламенту, можуть бути допущені лише фонди з країн, які мають достатньо високі стандарти для боротьби з “відмиванням” грошей та фінансуванням тероризму, а також мають угоди з країнами-членами ЄС щодо обміну інформацією про оподаткування та моніторинг.

Проект доповіді передбачає, що лише альтернативні інвестиційні фонди, які мають портфель менше ніж 100 млн. євро і використовують кредити, або мають портфель менше 500 млн. євро і не використовують кредитів, можуть бути вилучені з-під дії цих нових положень.