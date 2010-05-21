Посол ФРН високо оцінює співпрацю науковців у морських дослідженнях

Севастополь. 21 травня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ високо оцінює рівень співпраці німецьких і українських учених у морських дослідженнях, зокрема, під час експедицій, що проводяться в Чорному морі на німецькому науково-дослідному судні «Maria S.Meriam».

Як передає кореспондент УНІАН, перебуваючи на борту судна «Maria S.Meriam», яке прибуло з візитом до порту Севастополя, дипломат заявив журналістам: «Донедавна закрите місто Севастополь стало місцем спільних досліджень у Чорному морі. Після 2002 року це вже сьома наукова експедиція німецького дослідного судна у територіальних водах України, яка символізує те, на якому високому рівні перебувають відносини і співпраця між нашими державами у сфері наукових досліджень».

За словами посла, «українські учені є частиною міжнародної наукової експедиційної команди, і це факт, який тішить і продовжує тішити нас». Як додав він, Інститут біології південних морів (учені саме цієї наукової установи беруть участь в експедиціях німецького судна - УНІАН) зарекомендував себе як постійний і випробуваний партнер».

Як відзначив Г.ГАЙМЗЕТ, «наукові дослідження вже давно перестали бути закритою галуззю, вони вимагають відкритих міжнародних структур, які забезпечували б обмін і взаємне збагачення. Для нас зрозумілим є той факт, що найсучасніші німецькі науково-дослідні комплекси служать завданням міжнародних наукових досліджень». На думку німецького посла, «ЄС виконує при цьому провідну роль, тому що ми розглядаємо Євросоюз не лише як спільний економічний простір, а й як спільний простір для наукових досліджень. І Україна мала б прагнути до того, щоб якомога тісніше наблизитися і приєднатися до цього спільного простору наукових досліджень».

Посол висловив сподівання, що візит судна «Maria S.Meriam» стане поштовхом до здійснення подальших науково-дослідних проектів. Для цього, на його думку, «необхідні нові ідеї зі здійснення проектів, потрібні відповідні ресурси». Як сказав Г.ГАЙМЗЕТ, «я чув про те, що українське науково-дослідне судно «Професор Водяницький» після ґрунтовних реконструкції і ремонту знову готове вийти у наукові експедиції, і я був би радий, якби науковий діалог, який ми почнемо сьогодні на борту німецького корабля, міг би бути продовжений, скажімо, на українському судні».

Як вважає дипломат, «для розвитку України, для розвитку економіки дуже важливо, щоб Україна виділяла необхідну кількість ресурсів для цих потреб». На думку дипломата, «вона має прийняти пропозиції з боку міжнародного співтовариства, західних наукових установ щодо активізації наукової співпраці і спробувати скористатися якомога ефективніше цими пропозиціями і програмами».

Професор Інституту біології південних морів НАНУ Сергій ГУЛІН повідомив журналістів, що учені інституту працювали на обох етапах нинішньої експедиції - квітневому і травневому. За його словами, одним з пріоритетних напрямів співпраці учених є дослідження газових гідратів.

Заступник голови Севастопольської МДА Олександр КЛИМОВ, який брав участь у зустрічі на борту судна, підкреслив: «Зрозуміло, що за часів фінансово-економічної кризи наука не завжди може належним чином отримувати можливість фінансування на дослідницькі роботи». Тому, як сказав він, «ми дуже дякуємо, що наші німецькі партнери разом з ученими Інституту біології південних морів НАНУ змогли знайти ось такі взаємні контакти, щоб розвивати науку у великому розумінні цього слова».