Підприємства, які не виконають зарплату вимогу, ризикують втратити статус критично важливих.

Розмір мінімальної зарплати, необхідної для бронювання військовозобов’язаних працівників, з 1 січня 2026 року може зрости до 21,6 тисячі гривень. Річ у тім, що уряд планує підвищити мінімальну заробітну плату українців в наступному році, згідно з проєктом бюджету.

Відповідно до постанови Кабінета міністрів №76 від 27 січня 2023 року, для бронювання військовозобов’язаних працівників підприємство, визнане критично важливими, має платити їм щонайменше 2,5 розміри мінімальної зарплати. Оскільки у 2025 році мінімальна зарплата становила 8 тисяч гривень, то критично важливі підприємства могли забронювати працівників, яким платили щонайменше 20 тисяч гривень.

Водночас, проєкт бюджету на 2026 рік передбачає збільшення мінімальної заробітної плати до 8647 гривень. Відповідно, критично важливі підприємства зможуть бронювати лише тих працівників, які отримуватимуть щонайменше 21 617,5 грн на місяць.

Відео дня

Підприємства, які мають заброньованих працівників та не виконають зарплатну вимогу до бронювання, ризикують втратити статус критично важливих, а, відповідно, і можливість бронювати військовозобов’язаних.

Бронювання працівників в Україні - останні новини

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про бронювання працівників критичних підприємств на 45 днів. Це дозволить українцям, які не пройшли ВЛК та не оновили дані пройти процедуру бронювання та працевлаштуватися на оборонні заводи.

При цьому деякі критично важливі підприємства вже можуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників через "Дію". Стосується це компаній, які розташовані та працюють на прифронтових територіях. Згідно з рішенням уряду, зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" державним органом, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: