Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським наступного тижня.

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", - сказав Тихий.

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня для обговорення мирних ініціатив. За його словами, Трамп усе ще сподівається виступити посередником у мирній угоді між Києвом і Москвою.

Він зазначив, що Трамп провів "кілька телефонних дзвінків із Путіним, кілька зустрічей із Зеленським, зокрема, ймовірно, (проведе зустріч) наступного тижня в Нью-Йорку", де лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН. "Він (Трамп) продовжить спроби. Якщо мир можливий, він хоче його досягти", - сказав держсекретар США.

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відбудеться 22-26 вересня.

Трамп і Зеленський - новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде змушений укласти угоду щодо припинення вогню з Росією.

"Зеленський і Путін ненавидять один одного. Тож, здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть перебувати удвох, занадто сильна ненависть", - підкреслив він.

Зі свого боку Володимир Зеленський закликав Трампа зайняти "чітку позицію" щодо припинення війни в Україні та санкцій проти Росії. Він також зазначив, що у Трампа достатньо сил, щоб змусити Путіна його боятися.

