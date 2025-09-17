Жодні транспортні засоби не зберігаються на території сервісних центрів МВС без участі власника.

Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попередили українців про шахрайську схему, за якої зловмисники продають неіснуючі авто в інтернеті.

Згідно з повідомленням, шахраї можуть демонструвати підроблені документи, зокрема "довідки" сервісних центрів МВС, і переконувати, що транспорт нібито вже перебуває на майданчику територіального сервісного підрозділу та залишилося лише завершити оплату.

Зазначається, що шахраї створюють оголошення про продаж авто за привабливою ціною, зокрема тих, що нібито "чекають на розмитнення" або "вже перебувають у сервісному центрі МВС". Щоб викликати довіру, вони демонструють фальшиві копії свідоцтв про реєстрацію чи довідок, оформлених начебто у сервісних центрах, і переконують, що авто можна забрати одразу після завершення оплати.

"Іноді шахраї апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства: пропонують придбати авто "для військових" і просять терміново переказати кошти нібито для швидкого оформлення. Насправді ж автомобіля не існує, а отримані гроші вони просто привласнюють", - застерігають у МВС.

Там наголошують, що жодні транспортні засоби не зберігаються на території сервісних центрів МВС без участі власника. Реєстрація або перееєстрація авто можлива виключно за особистої присутності власника або уповноваженої особи.

"Алгоритм простий: після звернення до сервісного центру МВС (запис можливий через Е-запис), транспорт проходить фізичний огляд експерта, документи перевіряються, а послуга надається після підтвердження особи та оплати через офіційні канали. У жодному разі не здійснюється "бронювання" автомобілів до переказу коштів - це ознака шахрайства", - йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути таких ризиків, фахівці радять дотримуватися базових правил безпеки та перевіряти інформацію через офіційні канали:

у сервісних центрах МВС не зберігаються авто, що очікують на оформлення - кожна послуга надається лише при особистому зверненні власника або його офіційного представника;

будь-які "копії документів" чи "фото довідок", надіслані незнайомцями у месенджері не гарантують їх автентичність – зважайте на це при здійсненні передплати;

не слід переказувати гроші за авто, яке ви не бачили особисто, та перевіряйте продавця і транспорт за офіційними реєстрами.

