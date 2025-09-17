При підготовці проєкту Мінфін відмовився від базового сценарію, у якому йдеться, що війна закінчиться наступного року.

Міністерство фінансів України представило три сценарії розвитку економіки на наступний рік.

У проєкті бюджету на 2026 рік (№14000) у додатку "Інформація про фіскальні ризики" представлено базовий, альтернативний та негативний сценарії. При підготовці проєкту Мінфін відмовився від базового сценарію, у якому йдеться, що війна закінчиться наступного року.

А планові бюджетні показники на 2026 рік не співпадають з представленими цифрами в альтернативному чи негативному сценарії. Інфляція ближча до альтернативного, а курс долара до негативного.

За базовим сценарієм передбачається, що морські порти повністю відновлюють роботу з 2026 року. Економіка поступово повертається до ринкових умов, обмінний курс гривні знижується на 3,2% на рік, а інфляція становить 8,7% на рік.

У цьому сценарії очікується прибутковість більшості державних компаній та стабільні надходження до бюджету.

У альтернативному варіанті розвитку економіки порти повністю запрацюють з 2027 року через продовження війни. Повернення до ринкових умов буде повільним, курс гривні падає на 4,5% на рік, а інфляція зростає до 10,2%.

Державні компанії залишаються переважно прибутковими, але фінансові надходження до бюджету будуть нижчими, ніж у базовому сценарії.

Третій - негативний сценарій передбачає тривалі наслідки війни і відновлення роботи портів з 2027 року. Повернення до ринкових умов ще повільніше, курс гривні падає на 8,9% на рік, а інфляція становить 9,8%.

У цьому випадку державні компанії отримають значніші фінансові навантаження, а надходження до бюджету можуть суттєво скоротитися.

У своєму аналізі Мінфін зробив висновок, що очікується, що 11 з 12 державних компаній приноситимуть прибуток за будь якого розвитку подій. Основний внесок у держбюджет робитимуть НАК "Нафтогаз України", АТ "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Укрзалізниця", які залишатимуться прибутковими.

"Укрпошта" буде збитковою у негативному сценарії, частково збитковою в альтернативному та прибутковою у базовому.

На освіту в 2026 році заплановано виділити 265,4 млрд грн. Левова частка, 183,9 млрд грн, піде на оплату праці в системі освіти, що передбачає підвищення зарплат вчителів на 50%.

Підвищення пройде в два етапи: з першого січня – на 30%, і з першого вересня – ще на 20%.

