На думку канцлера, якщо російський диктатор доб'ється свого в Україні, він почне шукати наступну ціль.

Якщо війна в Україні закінчиться на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна, це лише спонукатиме його "шукати свою наступну ціль". Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Бундестазі, пише Bild.

"Путін давно випробовує межі. Він саботує, шпигує, вбиває, намагається створити небезпеку", - зазначив німецький канцлер.

До того ж, наголосив він, ця діяльність російського правителя останнім часом стала очевидною у Німеччині, мовляв, Росія навмисно намагається дестабілізувати німецьке суспільство.

"Але, пані та панове, ми цього не допустимо", – звернувся Мерц і додав, що Німеччина повинна зміцнити свою стійкість та обороноздатність.

За його словами, "важливо стримувати наших опонентів від подальшої агресії та водночас зближувати союзників і партнерів".

Закінчення війни в Україні: інші заяви

Як повідомляв раніше УНІАН, західні експерти назвали єдину умову для припинення війни в Україні. Історикиня Енн Епплбаум, євродепутат Міхаель Ґалер та експосол США в Україні Джон Гербст погодилися, що війна закінчиться аж тоді, коли Путін усвідомить, що захопити і перемогти Україну він не може.

На думку колумніста Bloomberg Opinion Марка Чемпіона, Захід поки має шанс зробити так, аби Путін сам захотів зупинити війну в Україні. За словами експерта, наразі з'являються ознаки того, що США та Європа можуть постійно тиснути на російського диктатора, аби він зрозумів, що переоцінив свої сили, кинувши виклик НАТО, тому в його інтересах буде припинити війну в Україні. Першою ознакою є те, що президент США Дональд Трамп встановив умови, за яких обіцяє посилити санкції проти Москви. А друга ознака - це підтримання Європейською комісією плану повного використання заморожених активів російського центрального банку - на суму близько 330 мільярдів доларів - проти Росії.

Тим часом Трамп дедалі частіше визнає, що війну в Україні закінчити важко, бо, мовляв, між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським багато ненависті. Президент США зізнався, що раніше вважав, що найлегше йому буде врегулювати саме війну Росії проти України, оскільки він чудово ладнав з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

