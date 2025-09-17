Закон про добровільну мобілізацію в'язнів ухвалили у травні 2024 року.

За понад рік, що діє норма закону про добровільну мобілізацію ув’язнених, на фронт пішли понад 10 тисяч осіб цієї категорії. Таку інформацію у відповідь на запит видання NV надало Міністерство юстиції України.

"Станом на 01.09.2025 звільнено умовно-достроково на підставі статті 811 КК України і передано підрозділам Національної гвардії України, для доставки до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, понад 10 100 осіб", — йдеться у відповіді.

Разом з тим у Мін'юсті нагадали, що закон накладає певні обмеження на мобілізацію в’язнів, тож не всі, хто виявив бажання, можуть отримати умовно-дострокове звільнення, щоб піти на фронт. Так, ці можливості є закритими для тих, хто був засуджений за статтями про державну зраду, за умисне вбивство двох або більше осіб, за вбивство з особливою жорстокістю, за особливо тяжкі корупційні злочини тощо.

Мобілізація в’язнів в Україні: що треба знати

Як писав УНІАН, у травні 2024 року в Україні набув чинності закон, що надає ув’язненим громадянам право достроково вийти на волю за умови, що вони одразу будуть мобілізовані на фронт.

Відповідно до закону, кожне рішення про мобілізацію ув’язненого відбувається з дозволу суду через механізм умовно-дострокового звільнення. При цьому йдеться про виключно добровільний характер мобілізації та за наявності згоди від командира військової частини на прийом конкретної людини до лав його підрозділу. Також усі кандидати на мобілізацію проходять медичну перевірку, в тому числі психічну перед тим, як отримають дозвіл на мобілізацію.

У ЗСУ кажуть, що загалом колишні в’язні досить добре показують себе на фронті. Як розповів командир спеціального стрілецького батальйону "Алькатрас" 93-ї бригади з позивним "Валідол", такі бійці мають мотивацію і не бояться вступати в бій.

