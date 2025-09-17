За словами бійця, також на цьому напрямку ворог активно намагається залучати ДРГ.

У Харківській області російські окупанти намагаються накопичувати сили та засоби, аби підготуватися до активізації штурмових дій. Про це повідомив командир батальйону БпЛА 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Андрій Назаренко в ефірі "Еспресо".

"Наш батальйон нині діє на Харківському напрямку. Противник наразі не проводить активних наступальних дій на нашому напрямку. Втім, є певні передумови, що скоро ворог може розпочати активні штурмові дії. Ми готові до таких дій противника. Всі їхні пересування, логістику та будь-які інші наміри зупиняємо на самому початку", - наголосив він.

За словами Назаренка, українські війська активно проводять детальну розвідку та постійно завдають ураження ворогу, завдяки чому армія РФ не може ні накопичитись, ні розпочати активні штурмові дії.

Відео дня

Військовий додав, що попри спроби противника активно залучати ДРГ групи, йому не вдається просуватися до українських позицій.

"Також ворог активно намагається залучати ДРГ групи для того, щоб потрапити в тил наших позицій. Однак, ці всі групи ми своєчасно виявляємо і на переправах, чи етапі висування їх знищуємо", - підкреслив Назаренко.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що армія РФ має просування в Купʼянську та ще біля двох населених пунктів. Зокрема було зафіксовано просування російських загарбників поблизу Голубівки, яка розташована на північ від Купʼянська.

Водночас начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що ситуація у Куп’янську лишається критичною. За його словами, місто перебуває під масованими обстрілами, на околицях точаться жорстокі бої.

"Зараз у Куп’янську проводять контрдиверсійні заходи для виявлення можливих ДРГ росіян, які могли просочитися у місто і там заховатися. Ми знаємо, що з порушенням правил та звичаїв війни вони переодягаються у цивільний одяг і здійснюють саме такі заходи. Що стосується безпосередньо боїв, то в Куп'янську їх немає, вони точаться на околицях міста, дуже до нього наближених", - пояснив Беседін.

Вас також можуть зацікавити новини: