Республіканці розчаровані тим, що Трамп не налаштований серйозно допомагати Україні.

Республіканці в Сенаті дедалі більше дратуються відмовою президента Дональда Трампа дати їм дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту. Як пише The Hill, ця бездіяльність змушує республіканців у Сенаті все більше переконуватися в тому, що Трамп не налаштований серйозно допомагати Україні.

"Мене нудить від Трампа, Джей Ді (Венса) і їхньої "любовної інтрижки з Путіним", - заявив один із сенаторів, коментуючи саміт на Алясці та нещодавні заяви віцепрезидента Венса на захист підходу Путіна до мирних переговорів.

Він додав, що масована атака Росії з використанням безпілотників і ракет на Україну минулого тижня була серйозною провокацією і явною ознакою того, що Путін не боїться серйозних наслідків з боку Вашингтона.

"Вони просто перевіряють, наскільки ми готові прогнутися. Мене від цього нудить", - сказав законодавець.

Інший сенатор-республіканець зазначив, що Трамп іноді висловлювався жорстко на адресу Росії, але не "підкріплював" свої слова діями. Він підкреслив, що Трамп посилає м'яко кажучи "суперечливі сигнали" щодо Росії.

Як пише The Hill, сенатори-республіканці, які підтримують виділення мільярдів доларів на додаткову військову допомогу Україні та підкріплення її санкціями проти російського експорту нафти, здебільшого тримали свій гнів і хвилювання з приводу дій Трампа у війні при собі. Але дехто дедалі частіше висловлюється публічно, хоча і намагається не критикувати Трампа напряму, ризикуючи наразитися на нападки з боку президента в соціальних мережах.

Сенатор Ліза Мурковскі заявила, що "саміт на Алясці", який відбувся минулого місяця між Трампом і Путіним, "не пішов на користь Україні".

"Чому ми не обговорювали законопроєкт про санкції проти Росії в залі засідань? Я знаю відповідь на це запитання: президент просив часу, але ми дали йому все літо. Ми дали йому все літо, подивіться, що сталося. Усі думали, що саміт на Алясці щось принесе, але для України це виявилося не дуже добре. Це був просто виступ Путіна", - сказала вона.

Сенатор Том Тілліс висловив невдоволення відсутністю прогресу в розгляді законопроекту про санкції в Конгресі, заявивши, що ухвалення законопроекту стане потужним сигналом для Росії.

"Це схоже на важіль тиску. Я просто не розумію, чому ми залишаємо цей важіль тиску на стіл", - сказав він.

Трамп і санкції проти Росії

Днями президент США Дональд Трамп укотре заявив про готовність запровадити нові санкції проти Москви, але наголосив, що для цього Європа має припинити купівлю російської нафти і газу.

При цьому міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що якщо Європа "зробить свій внесок" у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже через 2-3 місяці.

