Нова схема формально залишить за РФ право власності на гроші, які фактично отримає Україна.

Керівництво ЄС вивчає можливі схеми надання Україні доступу до заморожених російських активів без формальної їх конфіскації. Про це пише Financial Times (FT) із посиланням на власні джерела.

Як стало відомо журналістам, одна зі схем, що розглядаються, передбачає купівлю безвідсоткових облігацій ЄС за російські гроші, заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. У результаті за Росією формально збережеться її капітал, тепер уже у вигляді єврооблігацій, а витрачені на купівлю облігацій російські гроші будуть передані Україні декількома траншами.

Як розповіли виданню дві поінформовані особи, із 194 млрд євро російських активів, що зберігаються в Euroclear, для близько 170 млрд євро вже спливли терміни погашення і тепер ці активи зберігаються на балансі Euroclear у вигляді ліквідної валюти.

Відео дня

Financial Times зазначає, що минулого тижня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ідею так званих репараційних кредитів Україні: російські гроші передадуть Україні, а Росії повернуть їх лише після того, як Москва сплатить Києву репарації. Вона наголосила, що так ці гроші допоможуть Україні вже зараз, а не колись потім після війни.

"Брюссель активізував технічну роботу над пропозицією, оскільки перспективи мирних переговорів зменшуються, Росія дотримується своїх максималістських цілей в Україні, а адміністрація Трампа не бажає посилювати економічний тиск на Москву або нарощувати військовий потенціал України", – пише Financial Times і додає, що США теж тиснуть на Європу, аби вона передала Україні всі російські гроші, а не лише депозитні відсотки за ними.

Очікується, що вже на поточному тижні міністри фінансів ЄС зберуться на саміт в Данії, щоб обговорити ідею репараційних кредитів Україні.

Як зазначає Financial Times, для ухвалення цього рішення, належить здолати опір Бельгії, Німеччини та Франції, які стурбовані тим, що передача Україні основної суми російських активів, а не просто відсотків, може підірвати довіру до євро як глобальної валюти.

Втім, за даними Bloomberg, у Німеччині вже змінюють своє бачення ситуації. За словами джерел, на тлі скорочення американської підтримки України, в Берліні усе більше схиляються до того, аби перекласти тягар підтримки України на саму ж Росію шляхом використання її заморожених активів.

Заморожені активи РФ: останні новини

Як писав УНІАН, останнім часом США посилили тиск на Європу, схиляючи її до остаточної конфіскації заморожених активів РФ.

На цьому тлі Росія вдається до тактики словесного залякування, що відмінно діє на Європу. Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що у випадку конфіскації російських активів Москва переслідуватиме європейські держави "всіма можливими способами" та "в усіх можливих міжнародних та національних судах", а також "поза судом".

Вас також можуть зацікавити новини: