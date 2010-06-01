Україна задоволена переговорами по ЗВТ з ЄС

Київ. 1 червня. УНІАН. Україна задоволена прогресом, досягнутим під час переговорів про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, коментуючи підсумки 11-го раунду переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, який відбувся у Києві 26-28 травня.

«Загалом українська сторона задоволена прогресом, досягнутим сторонами під час переговорного процесу щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ наголосив, що метою створення зони вільної торгівлі є отримання Україною доступу до внутрішнього ринку Євросоюзу на основі чотирьох свобод – вільного руху товарів, послуг, капіталу та частково – робочої сили.

За словами О.ДИКУСАРОВА, майбутня зона вільної торгівлі матиме асиметричний характер, що пов’язано з необхідністю поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

У контексті створення зони вільної торгівлі українська сторона готова вжити заходів із системної адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС, зазначив речник МЗС.