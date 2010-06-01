Росія та ЄС започаткували ініціативу ”Партнерство для модернізації”

Москва. 1 червня. УНІАН. На 25-й зустрічі на вищому рівні в Ростові-на-Дону 31 травня – 1 червня 2010 р. Росія і ЄС заявили про початок реалізації спільної ініціативи «Партнерство для модернізації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Росії, про це йдеться в спільній заяві саміту Росія-ЄС.

Сторони відзначають, що в світі, де народи й економіки все більше взаємопов`язані й взаємозалежні, все більш важливою й необхідною стає модернізація економік і суспільств.

«Росія і ЄС, як давнішні стратегічні партнери в мінливому багатополярному світі, схильні до спільної роботи з метою пошуку відповіді на загальні виклики на основі збалансованого й орієнтованого на результат підходу, що спирається на демократію й верховенство закону, як на національному, так і на міжнародному рівні», - йдеться в заяві.

У документі сказано, що нова угода Росія-ЄС, про яку наразі ведуться переговори, також служитиме основою для досягнення цієї мети. В цьому контексті «Партнерство для модернізації» служитиме гнучкими рамками для просування реформ, зміцнення зростання й підвищення конкурентоспроможності та грунтуватиметься на результатах, досягнутих до цього часу в контексті чотирьох Спільних просторів Росія-ЄС, доповнюючи партнерства між Російською Федерацією та країнами-членами ЄС.

Повідомляється, що основним механізмом реалізації ініціативи «Партнерство для модернізації» будуть галузеві діалоги Росія-ЄС.

Сторони заявляють, що Росія та ЄС спільно зацікавлені в зміцненні можливостей для двосторонньої торгівлі та інвестицій, полегшенні та лібералізації торгівлі в світовій економіці, зміцненні та розвитку конкуренції, зокрема за допомогою швидкого вступу Росії до СОТ.

Наголошується, що пріоритетні сфери «Партнерства для модернізації» включатимуть: розширення можливостей для інвестування в ключові галузі, що стимулюють зростання й інновації, зміцнення й поглиблення двосторонньої торгівлі та економічної взаємодії, а також створення сприятливих умов для малих і середніх підприємств; сприяння вирівнюванню технічних регламентів і стандартів, а також високому рівню захисту прав інтелектуальної власності; транспорт; сприяння розвитку сталої низьковуглеродної економіки й енергоефективності, а також підтримку міжнародних переговорів із протидії зміні клімату; зміцнення співпраці в сферах інновацій, досліджень і розвитку, а також космосу; забезпечення збалансованого розвитку шляхом вживання заходів у відповідь на регіональні й соціальні наслідки економічної реструктуризації; забезпечення ефективного функціонування судової системи й посилення боротьби проти корупції; сприяння розвитку зв`язків між людьми і зміцнення діалогу з громадянським суспільством для заохочення участі людей і бізнесу. Даний перелік напрямків співпраці не є вичерпним. У міру необхідності можуть додаватися інші сфери співпраці. Росія і ЄС заохочуватимуть реалізацію конкретних проектів у рамках «Партнерства для модернізації».