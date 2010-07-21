Парламент Польщі створив групу з рослідування Смоленської трагедії

Варшава. 21 липня. УНІАН. Найбільша опозиційна партія Польщі „Право і справедливість” створила у Сеймі парламентську групу з розслідування причин Смоленської авіакатастрофи, у якій загинув співзасновник партії і глава Польської держави Лех Качинський.

Як передає кореспондент УНІАН, група, перше засідання якої відбулося 20 липня, планує провести власне розслідування причин катастрофи, оскільки має сумніви стосовно слідства, яке ведуть російські та польські прокурори.

Глава новоствореної групи Антоній МАЧЄРЕВІЧ назвав катастрофу літака, на борту якого перебувало 96 громадян Польщі, злочином, поклавши політичну відповідальність за трагедію на правлячу польську партію „Громадянська платформа”.

Представники влади та інших політичних партій Польщі розкритикували створення цієї групи, заявивши, що її діяльність не допоможе у розслідуванні, а буде використовуватися лише у політичних цілях.