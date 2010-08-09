Україна запросила Норвегію до участі в ”Сі Бриз” в 2011-му

Київ. 9 серпня. УНІАН. Україна запросила Норвегію до участі в українсько-американських навчаннях “Сі Бриз” у 2011 році.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це йшлося сьогодні у Севастополі під час зустрічі командувача Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА з новопризначеним аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегії в Україні підполковником Томме Андре ЙОХАНСЕНОМ.

Під час зустрічі сторони обговорили стан військово-морського співробітництва між Україною і Норвегією та визначили його пріоритетні напрями на майбутнє.

Як наголосив командувач ВМС України, флоти двох держав поєднують давні дружні відносини. В.МАКСИМОВ висловив вдячність норвезьким колегам за можливість проходження українськими офіцерами стажування на військових кораблях Норвегії, співпрацю у підготовці пошуково-рятувальних сил та за допомогу, яка надається українським військовослужбовцям, що звільняються у запас.

“У найближчому майбутньому ми очікуємо на візит норвезьких курсантів до Академії Військово-морських сил ім. П.Нахімова, а наступного року запрошуємо представників ВМС Королівства Норвегія до участі в українсько-американських навчаннях серії “Сі Бриз”, - також сказав командувач ВМС України.