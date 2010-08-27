Об`єднання ”Нафтогазу” з ”Газпромом” дасть українцям російські ціни на газ

Москва. 27 серпня. УНІАН. Об`єднання НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» дозволить населенню України отримувати газ за внутрішньоросійськими цінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР в ефірі телеканалу «Вести».

«На перспективу наша точка зору, точка зору «Газпрому» зводиться до того, що ми могли б об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», при цьому ми вважаємо, що це був би дуже важливий соціальний момент, оскільки постачання газу для населення України могло б у цьому випадку здійснюватися, на наш погляд, за цінами, за якими здійснюється постачання газу для населення Росії. У нас ціна на газ для населення Росії встановлюється державою, є неринковою, на сьогоднішній день це 1 тис. 880 руб. за тис. куб. Це трохи більше 60 дол. за тисячу кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, створення спільного підприємства привабливе для обох сторін тим, що дозволило б «створити спільну російсько-українську ресурсно-видобувну базу».

«Це стало б дуже важливим чинником передбачуваності, надійності, стабільності поставок газу для споживачів України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2010 року в Сочі голова уряду РФ Володимир ПУТІН запропонував Україні об`єднати ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз».

28 травня за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ О.МІЛЛЕР повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» й «Нафтогазу» на першому етапі може бути створено на паритетних засадах.

20 серпня ц.р. у Москві розпочався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

27 серпня Ю.БОЙКО і О.МІЛЛЕР обговорили об`єкти, які можуть бути внесені «Газпромом» і «Нафтогазом» у спільне підприємство.

Довідка УНІАН. В Україні з 1 серпня на 50% підвищено ціни на газ для населення і підприємств теплоенергетики.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% із 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств ТКЕ, що забезпечують населення опаленням й гарячим водопостачанням, із 1 серпня 2010 року зріс на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (із урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування й розподіл газу).