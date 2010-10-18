Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. ЄС, Україна та Росія можуть обговорити співпрацю в енергетиці 22 листопада.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.

“Розглядається можливість організації такої зустрічі 22 листопада”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, в цей день в Брюсселі якраз відбудеться Конференція, присвячена 10-ій річниці Енергетичного діалогу між ЄС та Росією, а також саміт Україна-ЄС.

Разом з тим, остаточна дата зустрічі та рівень неформальних дискусій поки невизначені.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив журналістам, що Єврокомісія ініціюватиме тристоронню зустріч ЄС-Україна-Росія для обговорення співпраці в енергетиці.