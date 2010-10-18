Угорська MAL виплатить потерпілим 5,5 млн. євро

Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. Угорська компанія MAL, відповідальна за екологічну катастрофу, пов`язану з викидом шламу на заводі з виробництва глинозему, готова виплатити потерпілим 5,5 млн. євро протягом 5 років.

Як повідомляє AFP, про це заявив глава компанії MAL Лайош ТОЛНАЙ.

«Навіть якщо і неможливо поки сказати, хто відповідальний, ми маємо вирішити питання з трагедією людей, для яких призначені ці фінансові компенсації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у результаті аварії на заводі поблизу міста Айка, що сталася два тижні тому, як мінімум, 9 осіб загинули, більш як 150 постраждали.