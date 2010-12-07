Україна долучилася до бойкоту вручення Нобелівської премії миру

Київ. 7 грудня. УНІАН. Нобелівський комітет Норвегії оголосив, що Китайська Народна Республіка і ще 18 країн відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента ЛЮ Сяобо.

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters, бути присутнім на церемонії відмовилися Росія, Казахстан, Колумбія, Туніс, Саудівська Аравія, Пакистан, Сербія, Ірак, Іран, В’єтнам, Афганістан, Венесуела, Філіппіни, Єгипет, Судан, Україна, Куба і Марокко.

Вручення премії має відбутися у п’ятницю, 10 грудня.

Китай активно висловлював протест з приводу вручення премії ЛЮ Сяобо, засудженому на 11 років «за заклики до повалення державного ладу».

Члени Нобелівського комітету нагородили дисидента премією миру за «його довгу і ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї».