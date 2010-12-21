Єврокомісія хоче посилити безпеку на хімзаводах

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Європейська комісія представила проект законодавства, спрямований на посилення безпеки на хімічних заводах.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, новий проект законодавства передбачає жорсткі стандарти при проведенні інспекцій, а також покращення рівня та якості інформації, доступної для громадськості, в разі аварій.

Передбачається, що нова директива, що вносить зміни до Директиви Seveso II, має набути чинності з 1 червня 2015 року.

«Директива Seveso II була практичною в скороченні вірогідності та наслідків хімічних аварій. Проте, такі інциденти все ще трапляються й можуть мати руйнівний ефект. Ми не можемо йти на компроміс у питаннях безпеки», - заявив комісар із питань охорони навколишнього середовища Янеш ПОТОЧНИК.

Директива Seveso II та її попередник - Seveso I – були розроблені й прийняті після серйозної аварії на хімічному заводі в Севезо (Італія) в 1976 році.