Єврокомісія пропонує надати Грузії 46 млн. євро допомоги

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Європейська комісія виступає за надання Грузії 46 млн. євро у вигляді макрофінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Половину з цієї суми пропонується надати у формі гранту, другу половину - у вигляді кредиту.

Згідно з повідомленням, ця допомога стане частиною всебічного пакета європейської допомоги країні обсягом в 500 млн. євро, призначеній для економічного відновлення після російсько-грузинської війни серпня 2008 року.

Крім того, нова пропозиція про допомогу стала результатом позитивної реалізації попередньої макрофінансової допомоги на таку ж суму, використану в 2009-2010 роках.

Нові кошти планується направити на підтримку програми, узгодженої урядом Грузії і Міжнародним валютним фондом у рамках кредиту stand-by, з метою покриття Грузією зовнішніх фінансових потреб у 2011 році.

Передбачається, що допомога може бути надана двома траншами: у другому і четвертому кварталах цього року.

Пропозиція Єврокомісії буде направлена на розгляд Раді ЄС і Європарламенту.