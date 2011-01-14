Єврокомісія пропонує надати Грузії 46 млн. євро допомоги
Половину у вигляді грантів, половину - в кредит
Брюссель. 14 січня. УНІАН. Європейська комісія виступає за надання Грузії 46 млн. євро у вигляді макрофінансової допомоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
Половину з цієї суми пропонується надати у формі гранту, другу половину - у вигляді кредиту.
Згідно з повідомленням, ця допомога стане частиною всебічного пакета європейської допомоги країні обсягом в 500 млн. євро, призначеній для економічного відновлення після російсько-грузинської війни серпня 2008 року.
Крім того, нова пропозиція про допомогу стала результатом позитивної реалізації попередньої макрофінансової допомоги на таку ж суму, використану в 2009-2010 роках.
Нові кошти планується направити на підтримку програми, узгодженої урядом Грузії і Міжнародним валютним фондом у рамках кредиту stand-by, з метою покриття Грузією зовнішніх фінансових потреб у 2011 році.
Передбачається, що допомога може бути надана двома траншами: у другому і четвертому кварталах цього року.
Пропозиція Єврокомісії буде направлена на розгляд Раді ЄС і Європарламенту.