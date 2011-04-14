Ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном стануть платними

Київ. 14 квітня. УНІАН. Кабінет міністрів ухвалив рішення наділити Міністерство соціальної політики правом надавати платну адміністративну послугу з видачі ліцензії на здійснення господарської діяльності із посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Відповідну постанову № 404 від 13 квітня розміщено на сайті уряду.

За видачу ліцензії стягуватиметься одна мінімальна заробітна плата (виходячи з її розміру, який діє на дату ухвалення рішення про видачу ліцензії); за переоформлення ліцензії й видачу її дубліката - п`ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за видачу копії ліцензії - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.