Закінчено будівництво першлї нитки ”Північного потоку”

Москва. 5 травня. УНІАН. Закінчено будівництво першої нитки газопроводу «Північний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на засіданні Президії уряду РФ.

«Перша нитка – саме вона закінчена будівництвом – 27,5 млрд. куб. м газу. Друга буде створена наступного року, й буде 55 млрд. куб. м. Це не «вікно», але це «кватирка» до Європи для одного з наших експортних товарів», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що роботи тривали менш ніж 1,5 року із застосуванням найвищих технологій і дотриманням екологічних вимог.

В.ПУТІН зазначив, що по «Північному потоку» газ постачатиметься практично до всієї північно-західної Європи – Німеччини, Франції, Бельгії, Данії, Великої Британії.

«Роботу завершено, але вона й продовжується - повторюю, по другій нитці продовжуватиметься. Працюватимемо й над іншими інфраструктурними проектами», - заявив він.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, засноване з метою планування, будівництва й подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а частки N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ становлять по 9%.