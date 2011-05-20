У Білорусі засуджено ще двох екс-кандидатів в Президенти

Київ. 20 травня. УНІАН. У Білорусі засуджено ще двох екс-кандидатів у Президенти ”за організацію і участь в масових безладах” в день президентських виборів - 19 грудня 2010 року.

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції ”Свобода”.

Зокрема, суд засудив білоруського поета і політика Володимира НЕКЛЯЄВА до двох років позбавлення волі з відстроченням виконання покарання на 2 роки.

Ще один екс-кандидат у Президенти Білорусі Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ засуджений до двох років позбавлення волі (умовно).

Представники виборчих штабів альтернативних кандидатів у Президенти Олександр ФЕДУТА і Андрій ДМИТРІЄВ засуджені до двох років позбавлення волі умовно з виправним терміном 2 роки, Сергій ВОЗНЯК - до двох років позбавлення волі умовно, Настя ПОЛОЖЕНКО - до одного року позбавлення волі з відстроченням виконання покарання на один рік.

Сьогодні ж суд мав оголосити вирок стосовно ще двох екс-кандидатів у Президенти Білорусі - Дмитра УССА і Миколи СТАТКЕВИЧА, проте засідання суду було перенесене на невідомий час у зв`язку з хворобою судді.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-кандидат у Президенти Білорусі Андрій САННИКОВ був засуджений до 5 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму за ”організацію масових безладів” після президентських виборів 19 грудня 2010 року.