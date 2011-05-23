ЄС стежитиме за справою Луценка?

Київ. 23 травня. УНІАН. Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО заявляє, що ЄС призначив кураторів у справі її чоловіка від Швеції та Фінляндії.

Про це вона сказала в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№49).

На питання, як реагують міжнародні інституції на справу Ю.ЛУЦЕНКА, його дружина відповіла: «Німці пишуть, англійці... Цікавиться цим питанням Держдепартамент США і посольства, представники дипмісій постійно зустрічаються з нами, відображають це беззаконня в доповідях своїм владам. Євросоюз призначив кураторів у нашій справі від Швеції й Фінляндії».

«Сніжний кому наростає. Для Європи причини арешту ЛУЦЕНКА - невизнання провини, надання інтерв`ю і повільне читання справи – дикість. І те, що в рекордний термін – лише за два місяці - Європейський суд почав розглядати нашу заяву, тому доказ. Зазвичай там чекають роками», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на питання, скільки ще Ю.ЛУЦЕНКО може протриматися без їжі, І.ЛУЦЕНКО сказала: «Щодня медики просять мене вплинути на чоловіка, щоб він поїв. Організм підтримують крапельницями, але це не може тривати нескінченно. Лікарі не кажуть прямо: ще стільки-то до смерті, ніхто не знає, чим це може закінчитися. Але навіть в СІЗО його не годували силою, двічі він сам випив по півсклянки суміші для тих, хто голодує».

Вона також повідомила, що слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО обіцяв Ю.ЛУЦЕНКУ побачення з дітьми в обмін на свідчення проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Коли ще Юра був у СІЗО, діти просили влаштувати побачення. Я телефонувала, попросила пустити дітей. ВОЙЧЕНКО того ж дня прибіг до ЛУЦЕНКА і каже: «Дозволю побачення з дітьми, якщо дасте нам щось на ТИМОШЕНКО», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

Вона також вважає, що омбудсман Ніна КАРПАЧОВА формально відпрацювала у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

«Які можуть бути претензії до омбудсману з партквитком Партії регіонів у кишені? Вона формально відпрацювала у справі ЛУЦЕНКА. Хоче сидіти на цій посаді, служить своїй команді. Перед Європою відзвітувала – начебто щось говорила, але сенсу жодного», - додала вона.