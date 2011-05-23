ЄС заборонив в`їзд Президенту Сирії

Брюссель. 23 травня. УНІАН. ЄС вирішив заборонити в`їзд Президенту Сірії Башару Аль-АССАДУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Згідно з прийнятими висновками щодо ситуації в країні, міністри ЄС засудили репресії, що тривають в Сірії, висловили занепокоєння масовими арештами в країні і тортурами ув’язнених.

У висновках міститься заклик до влади Сірії негайно звільнити всіх політичних в’язнів і почати політичні реформи в країні.

У вигляді додаткових санкцій міністри також вирішили припинити двосторонню співпрацю як щодо нових програм, так і щодо програм, що вже реалізовуються.

При цьому у висновках зазначається, що питання підписання угоди про асоціацію з Сірією поки що «не стоїть на порядку денному».

Міністри також закликали Європейський інвестиційний банк не здійснювати кредитування нових програм у Сірії.