Німеччина стежить за справами Луценка і Тимошенко

Київ. 25 травня. УНІАН. Німеччина уважно стежить за процесом навколо звинувачень у злочинах колишніх українських посадовців, зокрема, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це журналістам на брифінгу повідомив посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою є позиція Німеччини щодо процесів навколо Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА та інших колишніх посадовців, яких звинувачують у злочинах, посол відповів, що німецький уряд уважно стежить за цим процесом. «Ми дуже серйозно сприймаємо бажання України щодо наближення до Європейського Союзу. Тому ми дуже серйозно ставимося до європейських стандартів, досягти яких прагне Україна», - сказав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Він нагадав, що ще 4 січня нинішнього року міністерство закордонних справ Німеччини висловило свою позицію щодо цих питань, і ця заява досі не втратила своєї актуальності.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Володимир АР’ЄВ заявив, що одержав з Посольства ФРН в Україні прес-реліз Міністерства закордонних справ Німеччини від 4 січня 2011 року. У ньому йдеться, що державний міністр в Міністерстві закордонних справ Німеччини Вернер ХОЙЕР вважає, що переслідування нинішньою владою членів уряду Ю.ТИМОШЕНКО може стати серйозною перешкодою на шляху України до Європейського Союзу.

У повідомленні сказано, держміністр в МЗС Німеччини В.ХОЙЕР 4 січня 2011 року заявив у Берліні: «Заслуговує похвали мета Президента Віктора ЯНУКОВИЧА привести Україну в Євросоюз і на цьому шляху посилено боротися з корупцією у власній країні. Проте прізвища тих, проти кого у зв`язку з цим висунуті звинувачення, створюють враження, що українська юстиція цілеспрямовано і політично налаштована проти колишніх членів уряду ТИМОШЕНКО. Якщо таке враження зміцниться, це може стати серйозною перешкодою на шляху Києва до зближення з ЄС».