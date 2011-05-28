Польщу включать до системи ПРО США

Варшава. 27 травня. УНІАН. Сполучені Штати Америки планують включити найбільшу державу Східної Європи Польщу до систему протиракетної оборони (ПРО), яка нині створюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Варшаві в суботу заявив Президент США Барак ОБАМА.

«Польща братиме участь в проекті протиракетної оборони. Хочемо в цьому регіоні створити безпечне середвище, що буде також вигідно для США», - зазначив він.

Б.ОБАМА зауважив, що створений після Другої світової війни Північноатлантичний Альянс, до якого Польща вступила в 1999 році, однаково ефективно буде захищати держави, які входять до об’єднання.

«Немає чогось такого, як новий чи старий член НАТО. Кожен має такі самі права та обов’язки”, - наголосив американський президент.

Глава польського уряду Дональд ТУСК назвав важливою для безпеки Польщі розміщення на території країни «невеликої кількості» американських військових.

«Я маю відчуття, що разом зі США працюємо задля польської безпеки»,- сказав Д.ТУСК.

«Завдяки нашій політичній співпраці ніколи не будемо змушені в тій частині регіону використовувати зброю», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Б.ОБАМА прибув до Польщі зі своїм першим президентським візитом 27 травня, де взяв участь у саміті президентів Центральної Європи. Сьогодні він провів зустрічі з представниками польської влади та опозиції.

Б.ОБАМА у 2009 року відмовився від планів свого попередника розмістити елементи стаціонарної системи протиракетної оборони у Польщі.

Американська влада заявила про намір створити замість стаціонарної системи ПРО, елементи якої мали бути у Польщі та Чехії, на мобільну.

Напередодні візиту представники польської владти повідомили, що Б.ОБАМА може оголосити під час свого візиту про розміщення у Польщі американських літаків F-16 та Hercules130.