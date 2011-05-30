Янукович у жовтні відвідає Грецію

Київ. 30 травня. УНІАН. У жовтні цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на запрошення грецького колеги має відвідати Грецію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Республіки Греція Дімітрис ДРУТСАС сьогодні на брифінгу в Києві після завершенню офіційної зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«У червні цього року в Афінах має працювати змішаний міжвідомчий комітет, який має обговорити низку питань, в тому числі економічної співпраці між двома країнами, та в жовтні на запрошення Президента Греції має відбутися офіційний візит Президента України ЯНУКОВИЧА в Грецію», - сказав він.

Також грецький міністр зазначив, що його зустріч з українським колегою сьогодні у Києві відбулася ”у дуже теплій обстановці”, і у зв’язку з цим він висловив сподівання, що це дасть позитивні результати для подальшої співпраці між країнами. «Сьогодні ми вирішили дати новий поштовх нашим відносинам – відносинам Греції і України», - сказав Д.ДРУТСАС.

При цьому міністр Греції наголосив, що для його країни Україна є важливим політичним партнером в чорноморському регіоні, і тому Греція зацікавлена в розширенні економічно-політичних зв’язків з Україною.

В контексті цього глава МЗС Греції нагадав, що в Україні проживає достатньо велика кількість греків і, навпаки, в Греції мешкає чимало громадян України.

Саме враховуючи такі обставини, як зазначив міністр, обом країнам необхідно продовжувати налагоджувати тісні відносини.